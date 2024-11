Va delineandosi il quadro sinottico del maltempo che riguarderà la Calabria nelle prossime ore. Il vortice ciclonico che attualmente è posizionato nel Mar Tirreno scivolerà lentamente verso Sud mantenendosi lungo lo Stretto di Sicilia. Ciò apporterà un forte richiamo di aria umida e calda dai quadranti meridionali che causeranno la formazione di intensi nuclei temporaleschi in transito verso la nostra regione.

Il clou del maltempo è previsto tra la nottata e la giornata di domani 23 novembre quando forti temporali potranno interessare le zone joniche del Reggino, Catanzarese e parte del Crotonese con precipitazioni che potranno risultare a tratti anche a carattere di nubifragio. Secondo le stime degli ultimi aggiornamenti meteorologici lungo la fascia jonica sono previsti accumuli intorno ai 70-90 mm con picchi fino ai 120-150 mm nelle aree interne soggette all’effetto Stau. Ad accompagnare ciò sarà un notevole rinforzo dei venti i quali saranno localmente forte di scirocco tra il Reggino e il Catanzarese con conseguente moto ondoso marino in aumento e mari che risulteranno molto mossi o localmente agitati. Venti forti anche lungo la fascia tirrenica a causa dell’effetto di caduta che si andrà a creare e in particolare tra Catanzarese e Reggino.

Allerta meteo sulla Calabria, livello arancione sulla fascia jonica

In merito alle previsioni meteo previste per la giornata di domani, la Protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta di livello 2 (arancione) lungo tutta la fascia jonica e su tutto il comparto del Reggino. Altrove invece resterà in vigore un’allerta di livello 1. Da segnalare che la prima emanata alle ore 13 è stata di un livello 1 generale su tutta la Calabria; alle ore 16 invece, la stessa è stata rivalutata con l'emissione quindi un’allerta arancione lungo tutta la fascia Jonica. Possibile chiusura delle scuole lungo le aree interessate dal maltempo, compreso il capoluogo di Regione.