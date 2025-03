Dopo una settimana caratterizzata da clima caldo e anomalo su tutta la regione ma in particolare lungo le aree tirreniche e interne, ecco che le condizioni meteorologiche stanno per subire un drastico cambiamento.

Domenica con primo calo termico e piovaschi sparsi

Già dalla giornata odierna infatti, venti forti da occidente interesseranno la regione apportando un primo e generale calo termico su gran parte della Calabria accompagnato da qualche possibile piovasco lungo le aree tirreniche. Tale calo termico si attesterà intorno ai 5-6°C rispetto al weekend con valori che rimarranno comunque al di sopra delle medie stagionali ma che non dovrebbero superare i 18°C. Qualche valore più elevato lo potremmo trovare ancora lungo il versante jonico dove a causa dei venti di caduta, il termometro potrebbe raggiunge i 20°C con picchi fino ai 22-23°C nelle aree interne del Crotonese. Importante sottolineare che i venti previsti saranno localmente forti su tutto il versante jonico della regione con raffiche che potranno raggiungere gli 80-100 km/h specie tra Catanzarese, Reggino e lungo i pendii dei monti della Sila orientale.

Torna l’inverno ad inizio settimana

Ecco però che ad inizio settimana tornerà l’inverno. Aria molto più fredda da Nord scivolerà sul Sud Italia e sulla Calabria apportando un ulteriore e netto calo termico ovunque. Sono previsti infatti valori in calo di ulteriori 5-6°C con temperature che alla quota standard di 1500 m si attesteranno intorno a 0-1°C, e cioè circa 3°C al di sotto delle medie stagionali. Ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro non supererà i 12-14°C nelle ore diurne e con gelate intense nelle ore notturne specie nelle aree interne e montuose. Per i dettagli comunque consigliamo di restare sintonizzati.