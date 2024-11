Siamo ormai a poche ore di distanza dall’irruzione di aria artica di matrice russa che apporterà un netto calo delle temperature su tutta la Calabria. Le correnti di Grecale raggiungeranno la regione già nelle prossime ore e ci condurranno verso una Domenica molto fredda fin sulle coste.

Avremo un calo termico di circa 8-10°C su tutta la Calabria: sono previste temperature alla quota standard di 1500 m comprese tra i -6°C e i -8°C tra domani e almeno fino a Martedì 7 Febbraio e ciò vorrà dire che lungo le coste difficilmente si supereranno i 6-7°C durante le ore diurne, mentre si andrà diffusamente sotto zero su gran parte della Regione specie centro-settentrionale con possibili gelate. Quest’ultime saranno molto intense nelle zone interne e montuose dove, soprattutto sulla Sila e sul Pollino, sono previsti valori fino ai -10°C/-12°C durante le ore notturne e prime ore del mattino capace di far gelare tutta la neve attualmente al suolo.

Anche nei capoluoghi di Regione farà molto freddo: sono previsti infatti valori massimi di circa 5-7°C a Catanzaro, Crotone, Cosenza e Vibo Valentia e intorno agli 8-9°C a Reggio Calabria; Valori minimi sotto zero e intorno ai -1°C/-3°C a Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, mentre avremo valori leggermente più elevati su Crotone e Reggio Calabria e di circa 4-5°C. Per quanto riguarda le precipitazioni, esse saranno nulle o molto scarse: qualche possibile nevicata la si potrà avere solo lungo i rilievi montuosi esposti a Est e soprattutto sulla Sila Greca, con fiocchi di neve che potranno raggiungere fino il crotonese e cosentino a quote molto basse. Altrove invece cielo sereno e freddo decisamente secco.