La colonnina di mercurio farà segnare valori massimi intorno ai 29-31°C, venti perlopiù moderati da ovest in particolare sui settori jonici catanzaresi e reggini mentre altrove saranno deboli da ponente ( ASCOLTA L'AUDIO )

Continua l'estate mediterranea con temperature nella norma sulla nostra regione. Ciò è dovuto ancora alle infiltrazioni di aria fresca dai Balcani che sta apportando valori termici molto gradevoli e qualche piovasco nelle aree interne della Sila. Piovaschi che nella giornata odierna potranno interessare soprattutto le aree interne della Sila e del Pollino dove saranno possibili anche locali temporali.

Non è da escludere il coinvolgimento anche delle coste catanzaresi e in particolare tra il capoluogo di regione e le aree limitrofe di Botricello. Altrove invece la giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche nube più compatta, nelle ore pomeridiane, anche nelle aree interne delle Serre e dell'Aspromonte, ma saranno nubi prive di precipitazioni. Le temperature rimarranno dunque invariate con valori massimi intorno ai 29-31°C, venti perlopiù moderati da ovest in particolare sui settori Jonici catanzaresi e reggini mentre altrove saranno deboli da ponente. Mari generalmente poco mossi.