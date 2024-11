L’estate inizierà a fare sul serio. Dopo giorni con clima gradevole su gran parte della Regione con qualche picco più elevato solo nelle aree interne Cosentine, ecco che a partire da mercoledì 19 giugno un vasto promontorio di origine africano risalirà verso il Mediterraneo, apportando un forte aumento delle temperature su tutta la Calabria. Questa sarà la conseguenza dell’affondo di un’area di bassa pressione a ridosso della Penisola Iberica, capace dunque di richiamare correnti roventi direttamente dal Nord Africa. Ma vediamo nel dettaglio che temperature ci aspettano.

Possibili picchi fino ai 40°C su alcune aree calabresi

L’anticiclone africano tornerà in gran forma e lo farà con la sua aria rovente che ormai da diversi anni è diventata padrona dell’estati mediterranee. Secondo le ultime emissioni modellistiche infatti a partire dalla giornata di mercoledì ma soprattutto in quelle di giovedì 20 e venerdì 21 giugno il termometro subirà un notevole rialzo mantenendosi al di sopra delle medie stagionali addirittura di 10°C: le aree più colpite dal caldo rovente saranno soprattutto quelle delle aree interne e in particolare nella Valle del Crati, Piana di Sibari e Marchesato. Qui le temperature potranno raggiungere valori molto elevati e addirittura fino ai 40-41°C accompagnati però da un tasso di umidità molto basso durante le ore diurne che faranno sì che il caldo sarà molto torrido. Possibili valori vicino ai 40°C anche nella città di Cosenza. Nelle restanti aree interne non sarà però di meno con valori che potranno raggiungere i 36-38°C specie in quelle Catanzaresi, Piana di Gioia Tauro e aree interne del Vibonese, dove anche qui il tasso di umidità sarà molto basso.

Tanto caldo in arrivo anche sulle coste

Il caldo rovente in arrivo però non interesserà solo le aree interne: nei prossimi giorni infatti gli amanti del mare potranno godere di giornate perfette per il loro primo bagno di stagione. Soprattutto lungo le coste Joniche il caldo sarà molto intenso: sono previsti in particolare lungo le coste Joniche Cosentine, Crotonesi, Reggine e Catanzaresi valori che saranno compresi tra i 36°C e i 38°C con possibili picchi localmente anche vicino ai 40°C. Anche le città di Catanzaro e Crotone vivranno temperature molto roventi con valori che potranno superare i 35-36°C.

Valori più contenuti invece si avranno lungo le coste Tirreniche: qui infatti i venti provenienti dal mare ancora fresco riusciranno a mitigare un po' le temperature evitando dunque valori roventi. In particolare tra le coste Catanzaresi fin quelle del Reggino i valori non dovrebbero superare i 32°C ma con tasso di umidità più elevato rispetto alle coste Joniche. Qualche grado in più li si potrà avere invece lungo le coste Tirreniche specie tra Scalea e Paola dove il termometro potrà raggiungere i 34°C. Su Vibo Valentia e Reggio Calabria invece le temperature non dovrebbero superare i 34°C, con caldo comunque di moderata intensità. Il tutto sarà accompagnato da condizioni meteorologiche perfettamente stabili su tutta la Regione con cieli sereni ovunque; da segnalare però la presenza di una vasta porzione di sabbia desertica direttamente dal Sahara, com’è tipico in queste condizioni.