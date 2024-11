La perturbazione che sta per interessare la nostra regione apporterà maltempo a tratti intenso sulla Calabria tirrenica e in particolar modo tra Cosentino e Catanzarese: nella notte infatti avremo temporali di moderata/forte intensità lungo tutto il settore cosentino tirrenico e catanzarese con possibili sconfinamenti verso le aree interne limitrofe e lungo i settori jonici specie catanzaresi. Altrove pioggia perlopiù moderata specie su reggino e vibonese, con possibili sconfinamenti che potranno raggiungere anche i relativi settori jonici accompagnati da venti in rinforzo.

Per la giornata di domani 17 novembre avremo ancora piogge e locali temporali al mattino ma in veloce dissolvimento per via dell'allontanarsi della perturbazione: dalla tarda mattinata dunque i cieli si manterranno nuvolosi ovunque con scarsa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con valori massimi compresi tra i 18°C e i 21°C lungo le coste; venti in rinforzo da ponente con raffiche a tratti forti e conseguente aumento del moto ondoso marino e in particolare il tirreno, dove potranno risultare molto mossi.

Bollettino per la nottata in arrivo e per il 17 novembre

Ordinaria criticita’ per rischio idraulico / allerta gialla:

Cala 3: versante tirrenico centrale catanzarese.

Moderata criticita’ per rischio idraulico / allerta arancione:

Cala 1 e Cala 2: versante tirrenico settentrionale cosentino

Allertamento arancione: criticità moderata per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e per rischio idraulico;

Scenario: fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico diffusi (eventi possibili attesi per il rischio idrogeologico: instabilità di versante localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti e fango, caduta massi in più punti, inondazioni causate da corsi d’acqua minori, etc).

Eventi possibili attesi per il rischio idraulico: innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua maggiori con inondazione delle aree limitrofe e zone golenali, divagazioni d’alveo, occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti.

Eventi possibili attesi per il rischio idrogeologico per temporali: nel caso di temporali forti, diffusi e persistenti, i fenomeni precedenti possono verificarsi con maggiore rapidità e accompagnate da fulminazioni, grandinate e forti raffiche di vento).

Effetti e danni: pericolo sicurezza persone con possibili perdite di vite umane.