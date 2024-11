Piogge e venti forti in arrivo in Calabria e più in generale nelle regioni centrali e meridionali. In particolare, un'area di bassa pressione di origine atlantica porterà nelle prossime ore venti forti prima sulle regioni centrali e successivamente su quelle meridionali dell'Italia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un'allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di venerdì venti forti con raffiche fino a burrasca o localmente fino a tempesta sulla Sardegna, in estensione a Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Sicilia e Calabria. Il Dipartimento ha dunque valutato una allerta gialla per Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.