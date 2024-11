Correnti occidentali legate ad una linea instabile molto debole caratterizzerà la giornata di oggi su tutta la Calabria con piovaschi sparsi e molte nubi. Poi ecco che arriverà la prima vera fiammata africana della stagione estiva, con il termometro che subirà un notevole rialzo.

Mercoledì con tempo variabile

Le correnti occidentali che stanno interessando da diversi giorni la nostra regione caratterizzeranno in maniera più compatta la giornata di oggi. Una debole linea instabile infatti causerà locali piogge di debole intensità soprattutto lungo tutto il comparto Cosentino sia Jonico che Tirrenico, relative aree interne, il comparto Catanzarese e la bassa Calabria. Non sono da escludere locali temporali lungo le aree orientali della Sila. Le precipitazioni sono previste soprattutto nella prima parte della giornata con tempo poi via via in miglioramento. Le temperature rimarranno ancora stazionarie e vicine alle medie del periodo con massime intorno ai 25-26°C

Prima vera fiammata africana alle porte

Come accennato negli scorsi articoli, però, il quadro meteorologico sta per subire un drastico cambiamento. Un affondo di aria atlantica lungo la penisola Iberica causerà l’invasione di un promontorio di origine africano su tutto il Mediterraneo e la Calabria, apportando un forte aumento delle temperature e tempo stabile e soleggiato. Secondo le ultime emissioni modellistiche sono infatti previste, soprattutto dal weekend, temperature in aumento localmente anche di oltre 10°C: ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro sarà diffuso sui 30-32°C, ma nelle aree interne il caldo sarà localmente più intenso. Le temperature potranno raggiungere addirittura i 36-38°C in particolare nella Valle del Crati, Piana di Sibari, Marchesato, Piana di Gioia Tauro e nelle aree interne tra Catanzarese e Vibonese. Il tutto accompagnato da tempo stabile e soleggiato su tutta la Calabria anche se l’atmosfera sarà interessata da pulviscolo desertico.