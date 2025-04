VIDEO | Le aree più colpite sono state quelle di Camigliatello, Longobucco e San Giovanni in Fiore. Intanto una perturbazione atlantica sta raggiungendo la nostra regione

Come da previsione il pomeriggio odierno è stato caratterizzato da locale instabilità nelle aree montuose della regione con piogge e violenti temporali specie nelle aree silane. In particolare le aree più colpite sono state quelle orientali tra cui Camigliatello, Longobucco, San Giovanni in Fiore e zone limitrofe, dove oltre ai temporali la protagonista è stata la grandine che ha imbiancato gran parte dei paesaggi dell’area. Erroneamente però alcune testate hanno scambiato la grandine con una spruzzata di neve primaverile, mentre invece è stata una semplice grandinata, molto probabile nei periodi primaverili e con i primi temporali estivi.

Intanto nelle prossime ore una perturbazione atlantica scivolerà velocemente verso Sud e raggiungerà la Calabria con piogge sparse tra la notte odierna e la giornata di domani in particolare lungo le aree tirreniche del territorio.