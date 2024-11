È primavera, almeno dal punto di vista meteorologico, ma da alcune settimane diverse perturbazioni stanno raggiungendo la Calabria apportando condizioni invernali con maltempo sparso. Ed ecco infatti che nelle prossime ore una nuova perturbazione associata ad aria marittima coinvolgerà nuovamente la nostra regione con piogge, vento e nevicate a quote medie.

Lunedì di maltempo sulla Calabria

Già a partire dalla mattinata diversi nuclei instabili raggiungeranno la Calabria e in particolare il settore tirrenico dove le precipitazioni risulteranno localmente anche abbondanti. Precipitazioni che durante la giornata, in particolare al mattino e in serata, raggiungeranno anche le coste joniche specie catanzaresi e cosentine. Più riparato invece il settore crotonese a causa dell’effetto di barriera provocato dai monti silani. Torna a farsi vedere anche la neve sui principali monti: la perturbazione infatti porterà con sé aria fredda che farà diminuire le temperature su tutta la regione. Sono previste nevicate a partire dai 1000-1100 m di quota sui monti della Sila, del Pollino e dell’Aspromonte con possibili imbiancate fin verso i principali villaggi. Ad accompagnare il maltempo saranno anche i forti venti che spireranno da ovest: localmente infatti sono previste raffiche fino ai 50-60 km/h in particolare lungo le aree interne e zone joniche catanzaresi e reggine soggette all’effetto di caduta che si andrà a creare.

Temperature in temporaneo calo

Come detto, anche le temperature subiranno un generale calo su tutta la Calabria. Sono previsti infatti valori più consoni al periodo con temperature che alla quota di 1500 m si attesteranno intorno agli 0/-1°C. Ciò vorrà dire che lungo le coste il termometro non supererà i 12-13°C con temperature minime particolarmente frizzantine. Previste anche locali gelate nelle aree interne della Sila e del Pollino con valori che scenderanno fino ai -4°C