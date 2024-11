Fino a qualche giorno fa sembrava prevalere l'ipotesi di una nuova ondata di caldo africano sulla nostra Regione e su tutta la Penisola. Tuttavia, negli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, questo rischio sembra essere scongiurato. Ma andiamo con ordine.

Tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, un affondo di aria atlantica andrà a sprofondare a ridosso della Penisola Iberica facendo sì che l'anticiclone africano si elevi verso Nord. Contemporaneamente però, aria più fresca da est sprofonderà tra i Balcani e il Mediterraneo orientale. Questo farà si che l'anticiclone africano si trovi proprio nel mezzo e andrà dunque a interessare soprattutto l'est della Spagna, la Francia e addirittura parte della Gran Bretagna.

In questo frangente, la Calabria si troverà l'ambita dalle correnti fresche da est che faranno mantenere le temperature in media con il periodo o localmente al di sotto: sono previsti infatti valori più che accettabili e intorno ai 26-29°C su tutta la Regione accompagnati da venti tesi di grecale e tramontana. Modelli discordanti invece per quanto riguarda un eventuale maltempo, ma di questo ne riparleremo.