In queste ore, un impulso di aria fredda di origine artica sta scivolando verso la Calabria apportando un brusco calo delle temperature accompagnato da venti tesi di tramontata e clima tipicamente invernale.

Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti, tra oggi e mercoledì il termometro si manterrà al di sotto delle medie stagionali di circa 5°C alla quota di 1500 m: ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro difficilmente supererà i 12-14°C durante le ore diurne, mentre il freddo si avvertirà soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino.

In questo frangente infatti le temperature si manterranno ben al di sotto degli 0°C nelle aree montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con possibili valori che potranno raggiungere addirittura anche i -8°C sulle vette della Sila.

Freddo pungente anche nelle aree più interne e in particolare in quelle del Cosentino (Valle del Crati in primis), Catanzarese, Crotonese e parte del Vibonese dove il termometro si manterrà intorno ai 2-4°C. Il tutto sarà accompagnato comunque da bel tempo in quanto la massa d’aria fredda sarà prettamente secco con precipitazioni molto scarse o completamente assenti ovunque.

Essa sarà però una breve fase fredda: già da giovedì ma in particolare dal weekend infatti aria più mite tenderà a risalire da Sud apportando un notevole aumento termico e clima prettamente primaverile. Ma di questo ne riparleremo.