Come da previsione, un vortice di bassa pressione che si è andato a formare sul mar Tirreno sta apportando piogge localmente moderate in particolare sul versante tirrenico e sul catanzarese jonico. L'instabilità accompagnata da aria fredda in quota ha causato la formazione di una tromba marina davanti le coste vibonesi e specie tra Tropea e Coccorino. Il vortice non ha comunque toccato le coste ed è rimasto sulla superficie marina non creando nessun danno.

Intanto è tornata anche la neve sui monti della Sila a circa 1000m di quota con i più importanti villaggi della zona tutti imbiancati. Nelle prossime ore il maltempo continuerà ad interessare la Regione con piogge e nevicate.