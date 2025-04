Dopo tanti giorni con un elevato tasso di umidità, clima molto mite su alcune aree, piovaschi sparsi e tanta sabbia del Sahara nei cieli, ecco che le condizioni meteorologiche stanno in parte per cambiare. Nelle prossime ore lo spostamento del vortice di bassa pressione causerà l’arrivo di correnti occidentali su tutta la nostra regione: ciò vorrà dire che l’alto tasso di umidità ma soprattutto l’elevato quantitativo di pulviscolo desertico nell’atmosfera abbandoneranno la Calabria a partire dal pomeriggio di oggi accompagnato da un generale calo delle temperature.

Il termometro infatti tenderà a diminuire di oltre 10°C e ciò vorrà dire che i valori che si rileveranno saranno in media con il periodo o localmente al di sotto. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti fino alla giornata di sabato sono previste temperature di circa 3-4°C alla quota di 1500 m, con valori che sulle coste e in pianura difficilmente supereranno i 18-20°C.

Intanto però per la giornata odierna sono attese precipitazioni in particolare lungo le aree tirreniche della regione con possibili sconfinamenti fin verso le aree interne e localmente sul versante Jonico Catanzarese, con venti che risulteranno moderati o localmente forti da ovest. Da sottolineare dunque che le piogge non saranno più accompagnate dal pulviscolo desertico di questi giorni.