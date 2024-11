L'anticiclone africano continua ad essere in possesso della Calabria con tempo per lo più stabile e temperature miti. In questi giorni però una blanda perturbazione atlantica sta caratterizzando il tempo sul versante tirrenico con tempo uggioso e qualche locale piovasco specie tra catanzarese e vibonese. Ciò continuerà anche nella giornata di domani, vigilia di Natale, quando avremo una giornata caratterizzata da nuvole su gran parte della Regione e possibili piovaschi relegati sul versante tirrenico cosentino, catanzarese e vibonese. Altrove nuvoloso ma senza rischio di piogge.

Qualche schiarita la avremo a partire dalla serata, con cieli che si manterranno poco nuvolosi anche sulle zone interessate dalle precipitazioni. Temperature stazionarie ovunque con valori massimi compresi tra i 14°C e i 16°C, mentre i valori minimi saranno oltre i 10°C su quasi tutta la Calabria. Venti generalmente moderati da ovest specie tra catanzarese e reggino (sia tirrenico che jonico) e mari poco mossi o localmente mossi specie il Tirreno.