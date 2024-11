Dopo il temporaneo miglioramento delle condizioni meteo che ha interessato la nostra Regione, nel weekend tornerà il maltempo e sarà localmente intenso. Un nuovo ciclone infatti scivolerà verso Sud nella giornata di domani, posizionandosi a ridosso di Malta e richiamando aria umida e instabile dai quadranti meridionali: ciò apporterà severo maltempo lungo le coste joniche con possibili nubifragi, venti intensi di scirocco e nevicate sui monti. Ecco nel dettaglio le previsioni per il prossimo weekend.

Previsioni meteo Calabria sabato 26 novembre

La giornata di sabato inizierà con una mattinata variabile su tutta la Regione con cieli nuvolosi lungo il comparto tirrenico mentre saranno localmente coperti su tutto il comparto jonico con rischio di precipitazioni specie sulle aree del crotonese. Dal primo pomeriggio le prime piogge più intense inizieranno appunto dal settore crotonese e, entro sera, saranno diffusi su tutta la fascia jonica e in particolare ancora su crotonese, catanzarese e reggino. Saranno possibili fino alla nottata e prime ore di domenica locali temporali intesi a carattere di nubifragio con possibili disagi e picchi di oltre 100 mm di pioggia in poche ore. Altrove invece si avranno precipitazioni perlopiù moderate.

Si rifarà vedere anche la neve a quote relativamente alte ma in calo dalla serata intorno ai 1600 m di quota su Sila e Pollino. A tal proposito il centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta di livello giallo per tutta la giornata di domani, anche se molto probabilmente, con l'aggiornamento delle ore 12 di domani, sarà alta la probabilità che essa sia innalzata ad arancione o addirittura rossa lungo la fascia jonica per il proseguo della giornata. L'allerta attualmente in vigore indica uno scenario di rischio con piogge forti e possibili fenomeni temporaleschi che potranno evolvere in nubifragi persistenti con conseguenze rilevanti su tutte le coste joniche. I venti saranno forti o localmente molto forti di scirocco su tutta la Regione con raffiche che potranno superare i 70-80 km/h e conseguente moto ondoso marino in aumento con onde alte fino ai 4-5 m sulle coste joniche più esposte.



Previsioni meteo Calabria domenica 27 novembre

La giornata di domenica inizierà con una mattinata ancora molto instabile e perturbata lungo la fascia jonica crotonese, catanzarese e reggina dove saranno possibili temporali di forte intensità accompagnati da forti raffiche di vento; nuvoloso o coperto altrove con piogge perlopiù deboli/moderate. Dal pomeriggio e soprattutto dalla serata prime schiarite si intravedranno a partire dal crotonese e parte del catanzarese, mentre sul Reggino continueranno ancora precipitazioni a tratti di forte intensità ma via via in dissolvimento. Altrove cieli nuvolosi con piovaschi sparsi in dissolvimento.

Quota neve invece in calo su tutti i monti della Sila e del Pollino con possibili nevicate a partire dai 1200-1300 m di quota. Le temperature saranno dunque in calo ovunque con valori massimi che non supereranno i 15°C lungo le coste; venti dapprima forti ancora dai quadranti meridionali per poi virare a Est, Nord-est per via dello spostamento del vortice ciclonico verso Sud. Mari agitati su tutte le coste joniche, mentre saranno mossi altrove.