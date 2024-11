L’azienda Michele Affidato si espande ed apre un nuovo punto vendita in Calabria. A Catanzaro, lo scorso 26 Novembre, il maestro orafo ha aperto il nuovo Store, sito in Corso Mazzini. L’azienda da anni, ormai, è sinonimo di qualità nel campo dell’oreficeria. Michele Affidato, da tempo, è legato al territorio del Catanzarese con i suoi concessionari, che al di là di questa nuova apertura, continueranno a rimanere sempre attivi per fornire ai tanti clienti un’ampia varietà di scelte. L’idea è partita per poter dare un servizio sempre migliore, offrendo la qualità che il marchio di questa azienda rappresenta da sempre.

Al centro di tutto ci sarà la professionalità di un gruppo, che si trova ai vertici del settore da anni e che si contraddistingue per le creazioni peculiari che fondono assieme il moderno con l’antico, la storia e la tradizione con l’innovazione, in un connubio tra presente e passato, da sempre apprezzato da tutti i clienti e non solo. Continua, perciò, il percorso di crescita dell’azienda che ha concepito il nuovo Store, come un ambiente moderno, progettato per fondersi perfettamente con il contesto di Corso Mazzini. Tutto è ideato per consentire di apprezzare al meglio l’unicità delle creazioni proposte: dai preziosi in stile Greco-Bizantino, alla gioielleria moderna realizzata in oro, argento, brillanti e pietre preziose, frutto di una antica ed accurata ricerca e lavorazione artigianale. Conosciamo il lungo percorso artistico di Michele Affidato, la cui capacità di sviluppare idee e forme attraverso la lavorazione artigianale dei metalli preziosi, lo ha condotto ad un grande successo in campo nazionale, internazionale e presso la Santa Sede. A causa delle diverse restrizioni, dovute alla pandemia da Covid-19, non è stato possibile avere un vero e proprio taglio del nastro, ma da oggi il nuovo Store dell’azienda Michele Affidato orafo, si mette a disposizione di tutta la popolazione catanzarese, e non solo, per continuare a fornire un servizio unico e caratterizzato.

Il punto vendita di Catanzaro sarà curato da Antonio Affidato, orafo-scultore, figlio del maestro orafo, che già da tempo segue le orme paterne nelle dinamiche aziendali, alternativamente agli impegni presso il laboratorio di Piazza Pitagora a Crotone. «In un periodo così incerto non è stato facile aprire questo nuovo Store - commenta Affidato - questo è per noi un momento importante, in quanto credendo in quello che facciamo, ci dà la possibilità di crescere, ma anche perché, questa scelta, è frutto dell’impegno di tutti coloro che lavorano in maniera impeccabile all’interno dell’azienda. Siamo convinti che in questa terra si può fare impresa. Il nostro legame con il territorio è troppo forte ed e per questo che abbiamo deciso di investire anche nella città capoluogo. Sono veramente felice dell’accoglienza che tanti cittadini ed amici, non solo catanzaresi, mi hanno riservato per questa nostra nuova avventura. Mi sono veramente emozionato. Per poter soddisfare al meglio le richieste della clientela, sarà mia cura, ogni venerdì essere presente a Catanzaro, per avere così una comunicazione più agevole e diretta con il pubblico».

