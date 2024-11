C'è un altro giovane calabrese tra gli studenti che hanno ricevuto il Premio America Giovani della Fondazione Italia Usa, alla Camera dei deputati. Si tratta del lametino Pasquale Cutrì. Il riconoscimento nazionale è stato assegnato ai neolaureati più meritevoli delle università italiane. Il Premio America Giovani, infatti, vuole mettere in luce, ogni anno, 1000 studenti italiani con percorso universitario di eccellenza in diverse discipline. I parametri utilizzati sono stati: voto di laurea, età del conseguimento del titolo, media degli esami, curriculum studiorum ed altre valutazioni comparative.

Il lametino Pasquale Cutrì ha conseguito lo scorso anno la Laurea Magistrale in Scienze del Governo (LM62) all’Università degli Studi di Torino e, insieme agli altri giovani premiati, ha ricevuto una borsa di studio per poter partecipare al master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, promosso dalla Fondazione Italia USA.