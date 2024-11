Il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale chiede alla governatrice la convocazione di un'assise nella quale discutere di progetti di rilancio per la nostra regione

Esprime soddisfazione il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, per l'accordo europeo raggiunto nella notte. «Dopo l'ufficializzazione dell'accordo tra gli Stati Europei che assegna all'Italia, tra sussidi e prestiti, ben 209 miliardi, occorre ora correre veloci per come affermato dal presidente del Conte. Lo dobbiamo fare ancora di più noi, in Calabria. Da questa occasione certamente la nostra regione potra' ottenere benefici ed opportunità mai avute finora».

Da qui la proposta al governatore Santelli. «Ecco perché rinnovo ancora una volta al presidente della giunta regionale e alla maggioranza la nostra disponibilità a lavorare insieme per individuare progetti ed idee utili, sostenibile e vincenti. Da subito proponiamo una convocazione degli Stati generali per la Calabria che metta insieme le forze sane e rappresentative, insiprandosi ai principi di legalità ed innovazione fondamentali per ogni azione. I calabresi non ce lo perdonerebbero e poco interessa quel che pensa la Lega a queste latitudini ed al loro leader Salvini».