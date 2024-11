«Finalmente la Sacal dovrà vedersela con il Tar». Fortunato Lo Papa, segretario regionale Fisascat Cisl, commenta così l’approdo davanti al Tribunale Amministrativo della Calabria dell’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale nei tre scali aeroportuali calabresi, ad una manciata di ore dalla denuncia della sigla, in merito all’applicazione da parte «della cooperativa vincitrice dell’appalto di un contratto pirata». A presentare ricorso contro il "Gruppo consortile Coopservice gestioni - Società cooperativa sociale" è "Gsi - Gestione servizi integrati Srl" e a giorni il Tar si esprimerà in merito.

«Ci aspettiamo una svolta da parte della nuova presidenza Sacal e del nuovo Cda. Non si possono continuare ad affidare servizi fondamentali a ditte che non applicano i Ccnl, contratti nazionali collettivi maggiormente rappresentativi, prestando il fianco a quelle che risparmiano sulla pelle dei lavoratori», incalza Lo Papa. Con il nuovo contratto che si andrebbe a sottoscrivere, qualora l’appalto venisse affidato definitamente alla cooperativa al momento vincitrice dell’avviso, ogni lavoratore perderebbe ogni anno oltre quattro mila euro rispetto alle tabelle ministeriali.

«Senza dimenticare – aggiunge ancora il segretario regionale – lo svuotamento del welfare, dall’assistenza sanitaria integrativa alla previdenza complementare, punti cardine dei contratti collettivi nazionali». «Una società a partecipazione pubblica non può aderire a questo scempio e restare in silenzio di fronte a posizioni ambigue che si riversano su chi si spacca la schiena per portare il pane a casa e da due mesi è in un limbo. Non dimentichiamo che dai primi di giugno i lavoratori sono “sospesi” e come tali non percepiscono né lo stipendio della ditta che li aveva assunti prima, né ammortizzatori sociali. Infierire su di loro non è ammissibile», afferma Lo Papa.

«Chiediamo ancora una volta alla Sacal un cambiamento di rotta – conclude il sindacalista - una presa di posizione su questa vicenda sarebbe un ottimo incipit per il nuovo management».