«Entro la prossima settimana sarà pubblicato l’avviso pubblico per la concessione del contributo straordinario una tantum per gli studenti universitari fuori sede residenti in Calabria. Siamo particolarmente soddisfatti perché, con il provvedimento approvato ieri dalla Giunta regionale, si potrà dare un sostegno concreto alle famiglie di quegli studenti calabresi che, nonostante siano stati costretti a rimanere nei propri domicili a causa del lockdown, hanno comunque affrontato spese come i canoni di locazione, le utenze o gli abbonamenti dei trasporti pubblici di cui non hanno usufruito».

È quanto afferma il consigliere regionale Filippo Pietropaolo, capogruppo di Fratelli d’Italia, che facendo propria la proposta avanzata da Azione Universitaria Calabria, insieme ai colleghi del gruppo Giuseppe Neri, Luca Morrone e Raffaele Sainato ha presentato un emendamento alla legge di bilancio poi condiviso dalle forze di maggioranza e approvato in Consiglio regionale.

«Ringrazio – dichiara inoltre Pietropaolo – la presidente della Giunta Jole Santelli e il presidente del Consiglio Domenico Tallini che, attraverso l’impiego di risorse derivanti dagli avanzi di amministrazione del Consiglio, hanno consentito di istituire un fondo per offrire un aiuto economico agli studenti fuori sede che hanno dovuto affrontare un momento di grave disagio. All’interno del bando saranno spiegate i criteri e le modalità per accedere ai contributi attraverso una piattaforma web».