È disponibile sul portale istituzionale della Regione, nella sezione Dipartimento agricoltura, la graduatoria provvisoria (clicca qui per visionarla) dell’avviso pubblico con il quale - attraverso i fondi garantiti dal Pnrr ed una dotazione finanziaria pari ad oltre 16 milioni di euro, specificamente riservati alla sottomisura “Ammodernamento dei frantoi oleari” - si punta a sostenere più in generale la filiera olivicola, che per vocazione identitaria e valenza economica ed ambientale è da sempre essenziale per la crescita della Calabria. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

L’accesso alle risorse, fino ad un massimo di 400mila euro per ogni progetto, è riservato ad aziende agricole e imprese agroindustriali, comprese le loro associazioni e cooperative, titolari di frantoi oleari con sede in Calabria, che effettuino l’estrazione di olio extravergine di oliva e siano iscritti (nel Portale dell’olio di oliva del Sian).

Gli interessati potranno presentare eventuale istanza di riesame, esclusivamente a mezzo pec, entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria.