“Accogliamo con gioia e commozione la notizia dell’assoluzione – per non aver commesso il fatto - di Carolina Girasole, già Sindaco di Isola Capo Rizzuto”. È quanto scrive Maria Carmela Lanzetta, ex ministro.

“Non abbiamo mai avuto dubbi sulla sua innocenza, così come è stata dimostrata, e, con noi, non hanno voluto credere alla sua colpevolezza quanti hanno avuto modo di conoscerla nei viaggi e negli incontri che insieme abbiamo fatto in molti paesi e città italiane, per portare il nostro messaggio di una Calabria che è Italia e che vuole uscire dalla gabbia delle negatività sociali, mafiose di ndrangheta in cui si trova costretta da molto – troppo – tempo”.

