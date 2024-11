Cresce in Calabria Azione, che incassa anche l’adesione di Raffaele Sainato, già consigliere regionale durante la legislatura Santelli e già vicesindaco di Locri. Lo fanno sapere il segretario ed il presidente regionale, Francesco De Nisi e Giuseppe Graziano, annunciando prossime e nuove adesioni nel partito di Calenda e manifestando entusiasmo per il lavoro che in questi mesi sta svolgendo il segretario provinciale di Reggio Calabria, Santo Suraci.

«Stiamo facendo un ottimo lavoro – sottolinea il segretario Santo Suraci – che sta infondendo nel progetto di Azione nuova linfa e nuove energie. L’arrivo di Sainato rappresenta un punto di svolta nelle dinamiche politiche in Calabria perché da questa adesione parte una più organica costituzione del partito su tutto il territorio provinciale e anche regionale. E questo grazie al lavoro di tanti tesserati e simpatizzanti della nostra realtà politica che vedono in Carlo Calenda e Mara Carfagna, rappresentanti in Calabria da Francesco De Nisi e Giuseppe Graziano, i punti di riferimento per ricostruire un’azione progressista e moderata per la guida del Paese. Non ci fermiamo qui – conclude Suraci – perché nei prossimi giorni ci saranno nuovi importanti ingressi che, ne sono certo, ci aiuteranno a conseguire un ottimo risultato alle prossime competizioni Europee».

«Raffaele Sainato, 55 anni è un professionista del mondo bancario dove ha sempre ricoperto ruoli direttivi. Nel marzo 2020 entra in Consiglio regionale, tra le fila della maggioranza, e nel luglio successivo assume la guida del Quinta Commissione regionale per le Riforme. Da giovane è stato militante attivo del Movimento giovanile della Democrazia cristiana. Entra nel mondo delle Istituzioni nel 2006 quando viene eletto, per la prima volta, consigliere comunale di Locri ricoprendo, poi, l’incarico di assessore all’Urbanistica, alle Politiche Ambientali, alle Risorse Umane e al Bilancio fino al 2011. Nel 2013, poi, nella seconda consiliatura è stato anche vicesindaco».