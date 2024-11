“Con più di anno di ritardo, finalmente la Calabria ha il suo documento di programmazione comunitaria e può pianificare la crescita e lo sviluppo di una regione che ha bisogno di una spinta propulsiva per ripartire

Così il deputato Ncd Dorina Bianchi commenta la notizia dell'approvazione da parte dell'Unione Europea del nuovo Por.

"Un piano che si preannuncia proiettato a sostenere le imprese, la creazione di nuovi posti di lavoro e investimenti per oltre 2 miliardi di euro, ma che ci soddisfa a metà. Non dobbiamo infatti dimenticare che gran parte degli ottocento milioni di euro della vecchia programmazione tornerà indietro perchè non si riuscirà a spenderli entro il 31 dicembre. Ora che c'è il nuovo piano, è necessaria una forte accelerazione nella sua attuazione. Si deve procedere in tempi brevissimi alla pubblicazione dei bandi, con un'attenzione particolare allo snellimento delle procedure tanto auspicato, per evitare, da qui a qualche anno, di ritrovarci nella medesima situazione di oggi"- conclude.