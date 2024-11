Calabria, Nesci (M5S) scrive a Oliverio e Benedetto: revocare subito Gioffrè e Carpentieri

Nelle missive la parlamentare M5s ha sottolineato che il ministro per la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, ha già formalmente chiarito al commissario alla sanità calabrese, Massimo Scura, l’impossibilità che Gioffrè e Carpentieri restino ai loro posti, in quanto nominati fuori legge. Pertanto, la parlamentare Cinque stelle – che nei giorni scorsi ha annunciato di portare il caso alla magistratura, anche considerata la recente «risposta omissiva» del sottosegretario alla Salute Vito De Filippo a una sua specifica interpellanza – ha messo sull’avviso Oliverio e Benedetto, rispettivamente responsabili delle nomine di Gioffrè e Carpentieri.





Nesci, che in modo sistematico si sta occupando del rispetto delle regole nell’amministrazione della sanità, conclude: «In Calabria siamo in un mondo a parte, visto che anche le intimazioni dei ministri vengono ignorate, come ha fatto con evidente arroganza Scura. Mi auguro che almeno Oliverio e Benedetto rispettino le regole e seguano i chiarimenti del ministro, cui avevo esposto da tempo questa brutta vicenda, revocando subito le nomine di Gioffrè e Carpentieri».