Si è svolta lunedì nella sede di Opra Calabria, l'Organismo paritetico regionale dell’artigianato, a Catanzaro, l’assemblea dei soci con all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali.

I lavori, iniziati con la relazione di fine mandato del presidente uscente Benedetto Cassala - riferisce una nota -, hanno evidenziato le iniziative intraprese dall’organismo paritetico nel triennio 2019-2022 soffermandosi, in particolare, sull'importanza della sottoscrizione del protocollo anticontagio nel settore dell’artigianato sottoscritto nel mese di giugno 2020. La Calabria - ha detto Cassala- è stata la prima regione in Italia a recepire le disposizioni nazionali.

Il segretario dell'assemblea, Andrea Monteleone, ha quindi esposto all'organo elettivo le designazioni pervenute dalle parti sociali evidenziando la proposta sindacale unitaria che ha individuato Michele Gigliotti, esponente della Cisl, quale nuovo presidente dell'Organismo paritetico e la proposta anch'essa unitaria della rappresentanza datoriale che ha individuato quale vicepresidente Silvano Barbalace, della Confartigianato. L'assemblea quindi ha votato la nuova presidenza all'unanimità.

Nell'intervento di saluto, il neo presidente Michele Gigliotti ha innanzitutto ringraziato Cisl Calabria e il segretario generale Tonino Russo per la designazione e la fiducia espressa nei suoi confronti. Inoltre, nel tracciare il percorso che Opra intraprenderà nel prossimo triennio, Gigliotti si è soffermato sulle nuove campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro che capillarmente dovranno coprire tutto il territorio calabrese.

«Purtroppo – ha aggiunto Gigliotti – sono ancora tantissimi gli incidenti sui luoghi di lavoro che si registrano quasi quotidianamente in Calabria e il settore dell’artigianato ha dati allarmanti. La sinergia intrapresa tra Cgil, Cisl, Uil, Confartigianato, Cna e Casartigiani, dovrà oggi più che mai consolidarsi e contribuire al raggiungimento degli standard nazionali ed europei in campo di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro». Nuove relazioni sono auspicate con le istituzioni competenti ed in particolare con Inail con la quale l'Organismo paritetico nazionale artigianato ha già intrapreso percorsi importanti e sui quali Gigliotti promette ripercussioni positive anche per il territorio calabrese.