«Alla luce delle notizie provenienti da un centro del cosentino non distante dalla città e che riguarderebbero la diffusione su quel territorio del virus West Nile, trasmesso dalle zanzare e meglio conosciuto come febbre del Nilo, ho ritenuto, a titolo precauzionale, di dare disposizione agli uffici competenti del Comune di provvedere nei prossimi giorni ad una capillare disinfestazione su tutto il territorio cittadino». Lo afferma il sindaco Franz Caruso che, sentiti gli assessori alla salute Maria Teresa De Marco e alla Manutenzione, Francesco De Cicco, ha assunto la decisione di procedere ad una disinfestazione del territorio cittadino. I dettagli sono contenuti in una nota stampa del Comune. A seguito delle decisioni assunte dal primo cittadino, il dirigente del settore Ambiente del Comune, Giovanni Ramundo, ha comunicato il calendario delle operazioni di disinfestazione con le zone nelle quali si effettueranno gli interventi.

Si comincerà dalla mezzanotte di martedì 24 settembre, dalla zona Nord della città. Gli interventi di disinfestazione riguarderanno, in particolare: via degli Stadi, San Vito, Serra Spiga, Viale Marconi, Via Panebianco e relative traverse, Viale Borsellino, Viale Cosmai e relative traverse. Inoltre, saranno interessate tutte le traverse della zona del Tribunale, più le traverse della V strada e quelle di Viale Mancini (dalla sopraelevata al Parco Nicholas Green). La disinfestazione riguarderà anche via Popilia e tutte le traverse (dalla sopraelevata all’ultimo lotto).

Dalla mezzanotte di mercoledì 25 settembre le operazioni si concentreranno nella zona centrale della città, comprendendo: tutta Via padre Giglio, Piazza Europa e relative traverse, via Pasquale Rossi e relative traverse (uscita autostradale), Viale della Repubblica, traverse comprese e, inoltre, le traverse del quartiere “Case minime”, contrada Muoio piccolo e Muoio grande, la zona dell’Acquedotto del Merone, Via Caloprese e relative traverse, Via Riccardo Misasi con relative traverse, Viale degli Alimena e traverse limitrofe, Corso Mazzini, con tutte le traverse, Autostazione e relative traverse, Via 24 Maggio e traverse, Viale Mancini (dalla sopralevata al Centro 2 fiumi) con le relative traverse. Inoltre, Via Popilia (dalla sopraelevata ai 2 fiumi), traverse comprese e, ancora, Piazza Mancini, Piazza Matteotti, Viale Trieste con traverse, Corso Umberto e relative traverse, Via Rivocati e tutte le traverse e, infine la zona di Gergeri.

Le operazioni di disinfestazione disposte dal Sindaco Franz Caruso e dall’Amministrazione comunale saranno completate giovedì 26 settembre, quando, sempre alla mezzanotte, scatteranno gli interventi nella zona Sud della città e in particolare su: Lungo Busento Via Sertorio Quattromani, Piazza Amendola, Via Asmara, Via Romualdo Montagna, Piazza dei Valdesi, Via Oberdan, il Centro storico la Villa vecchia, Portapiana, la zona del Conservatorio e tutte le Frazioni.

«L’Amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di tenere le finestre chiuse, di non lasciare all’aperto alimenti e indumenti e di provvedere al ricovero di eventuali animali domestici, così come di evitare di rimanere all’esterno, fino alla conclusione delle operazioni», conclude il comunicato.