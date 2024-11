La moda calabrese anche nel 2024 alla Fashion Week di Milano con Claudio Greco. Lo stilista cosentino è pronto a portare in passerella alcuni capi della collezione autunno/inverno 2024/2025. L'appuntamento - riporta una nota - è per domenica 25 febbraio, «immersi nell’originalità dello stile che contraddistingue l’Enterprise Boutique di Milano, arte e originalità dell’estroso stilista saranno protagoniste di una sfilata di abiti inediti della nuova collezione, ricca di piume, pellicce ecologiche, guanti e cappelli. Mille sfaccettature di colori e tessuti, per esaltare la figura della donna che sa essere elegante ma anche sportiva, nella sua femminilità, classe e naturalezza. Dai toni del bianco ai colori della natura per omaggiare la bellezza della Sila e portare con sé un pezzo dell’amata Calabria».

Claudio Greco è pronto a stupire non solo con i capi della sua collezione ma anche con creazioni live “a mano” grazie ai tessuti di Celestino, storica bottega tessile di Longobucco, nel Cosentino. I tessuti pregiati, infatti, si trasformeranno in abiti originali modellati sulle modelle in tempo reale. «Sono fiero di prender parte anche quest’anno alla Milano Fashion Week, è per noi stilisti la settimana più importante ed emozionante dell’anno. Quest’anno ho deciso di rappresentare la donna, in tutte le sue femminili sfaccettature, omaggiando i colori della mia terra, in particolar modo della mia amata Sila», dichiara il fashion designer.