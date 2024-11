L’assessore regionale al Welfare Tilde Minasi ha ricevuto in Cittadella i presidenti dei Csv calabresi: «A fianco di chi spende il suo tempo per dedicarsi al prossimo»

«Finalmente, con la firma delle convenzioni, i Centri servizi al volontario calabresi potranno disporre dei fondi loro destinati che siamo riusciti a sbloccare indirizzandoli ad hoc per il sostegno delle attività che promuovono». Ne dà notizia l’assessore regionale al Welfare Tilde Minasi che in Cittadella ha ricevuto Ignazio Giuseppe Bognoni, Giovanni Romeo e Guglielmo Merazzi, presidenti, rispettivamente, dei Csv dei due Mari, della provincia di Cosenza e di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Calabria Centro, per la sottoscrizione dell’atto.

«Riteniamo – ha spiegato l’esponente della giunta regionale – che i pilastri su cui si incardinano le iniziative promosse dai Centri siano preziose non solo per tutte le organizzazioni di volontariato e le associazioni della nostra regione, ma per l’intero tessuto sociale, in particolare guardando ai principi cui i Csv si ispirano, ovvero quelli di solidarietà e sussidiarietà. Proprio alla luce del ruolo che essi rivestono nel percorso di supporto ai sodalizi che operano nel settore, abbiamo lavorato affinché si potessero garantire loro le risorse spettanti, dando così concretezza alla legge regionale che reca le norme per la promozione e la disciplina del volontariato».

«Nonostante per sua stessa natura – ha concluso l’assessore Minasi – quest’ultimo si caratterizzi, generalmente, per la sua accezione di gratuità, servono tutti gli strumenti idonei affinché si possa contare su una base finanziaria che consenta una corretta formazione e conoscenza delle metodologie più adeguate, propedeutiche allo svolgimento efficace delle azioni solidali. E in questo percorso l’assessorato intende essere accanto a chi quotidianamente spende il suo tempo dedicandosi al prossimo».