L’assessore Marisa Chiurco esulta per l’avvio dell’isola ecologica di contrada Bonifacio

6718 chilogrammi di rifiuti raccolti nel solo primo mese di attività (marzo 2016) del centro di raccolta comunale (isola ecologica) in contrada Bonifacio. 2630 kg di ingombranti, 1275 kg di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), 840 kg di sfalci e potature, 710 kg di carta, 500 kg di vetro, 320 kg di inerti, 310 kg di plastica, 90 kg di abiti e prodotti tessili, 20 kg di umido, 5 kg di toner e cartucce, 3 kg di pile esauste, 3 kg di contenitori spray TO/EF, 2 kg di farmaci scaduti e ancora diverse batterie ed accumulatori e 50 litri di olio vegetale esausto. A renderlo noto è l’assessore all’ambiente del comune di Corigliano Marisa Chiurco.



"L’elevata quantità di rifiuti, raccolti in un mese- continua l’assessore, ci porta ad essere ottimisti, attuando, così nuove iniziative, volte soprattutto, al coinvolgimento delle nuove generazioni e del mondo della scuola".



"Giovedì 7 aprile- spiega la Chiurco- con la collaborazione di alcuni operatori dell’Ecoross Srl, società affidataria del servizio di raccolta, saremo co-protagonisti di un ulteriore momento di formazione e sensibilizzazione assieme agli studenti di due classi: una del Liceo Scientifico, l’altra del Classico. Entrambe – conclude l’assessore – hanno realizzato un progetto ad hoc sui rifiuti. In seguito, gli studenti avranno la possibilità di visitare l’impianto comunale di raccolta".





Il centro sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle 12.30 e il martedì dalle 14.00 alle 17.00. Attivo, con il contributo di cinque euro, anche il servizio di ritiro a domicilio di due rifiuti ingombranti, chiamando l’Ecoross.