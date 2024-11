Confesercenti dona due ambulanze alla Croce rossa italiana. «In un momento di emergenza sanitaria a livello mondiale – si legge in una nota - è fondamentale esprimere tutta la vicinanza e gratitudine a coloro che, tutti giorni in prima linea nel Paese, soccorrono i malati colpiti da Covid-19 e le persone in difficoltà. Per questo, il sodalizio si è attivato per offrire un contributo concreto all’indispensabile lavoro dalla Cri, sia sul fronte delle attività sanitarie che su quello dell’assistenza alla popolazione, donando due ambulanze attrezzate per il soccorso urgente».

Si tratta di «un segno di riconoscenza da parte delle imprese - afferma la presidente Patrizia De Luise - per il prezioso impegno svolto da tutti gli operatori della Croce Rossa sul territorio nazionale in questa

difficile fase storica: si tratta di servizi di massima priorità nei confronti dei cittadini italiani, soprattutto nei confronti delle fasce più deboli della società». I due mezzi saranno consegnati ai comitati nelle zone più colpite dal Covid-19.