«Ci sono gesti che dicono più di mille parole. Un collega termina le ferie, ma ha bisogno di altri giorni per motivi personali molto importanti. Come succede nelle famiglie forti e unite, quando qualcuno è in difficoltà gli altri tendono una mano. Ed è quello che è successo nei giorni scorsi nel grande team di iGreco Ospedali Riuniti: una vera gara di solidarietà per donare giorni di ferie al collega in difficoltà». È quanto riporta una nota del gruppo iGreco che ha avviato la sperimentazione delle cosiddette ferie solidali.

«I nostri collaboratori hanno dimostrato, ancora una volta, la grande unione che caratterizza la squadra di iGreco Ospedali Riuniti», il commento di Giancarlo Greco. Tutti i collaboratori, nei giorni scorsi, hanno ricevuto una comunicazione interna con la proposta di donazione di giorni di ferie a un collega. «La risposta all’annuncio è stata massiccia, con decine di proposte di donazione. I donatori e il ricevente sono rimasti anonimi. Si chiamano ferie solidali e sono previste dal contratto nazionale», spiega la nota.

«Il gesto disinteressato di tanti nostri collaboratori è meritevole di essere sottolineato. La vicinanza a un collega in difficoltà dimostra come il nostro team sia una vera famiglia», aggiunge Giancarlo Greco.