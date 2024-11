“L'avevano già detto nella prima fase di questa campagna elettorale e siamo stati additati come falsi e bugiardi

“L'avevano già detto nella prima fase di questa campagna elettorale e siamo stati additati come falsi e bugiardi. Ma le bugie, quelle vere, hanno le gambe corte".

E' quanto dichiarato dal candidato a sindaco della città di Crotone Ugo Pugliese.



"Avevamo dichiarato pubblicamente che parti, pezzi e pezzettini che professavano il cambiamento al primo turno altro non erano che stampelle politiche ed elettorali del PD. Avevamo detto che noti politici catanzaresi chiudevano accordi per la città di Crotone alle spalle di chi invece, in buona fede si batteva contro la passata amministrazione che ha portato questa città nel baratro.



La dichiarazione del senatore Aiello non ci ha, quindi, sorpreso. Era chiaro - continua- che il senatore catanzarese del NCD - Nuovo Centro Destra, stava giocando al fianco degli alleati di governo, preoccupato per la sua carriera politica.



Siamo molto allarmati per queste ingerenze catanzaresi che vogliono influenzare le libere scelte di voto dei crotonesi per far tornare questa città ad essere feudo, economico ed elettorale, del capoluogo di regione.



Ci dispiace per Piuma e Torromino, ci dispiace per i tanti ragazzi che hanno scelto questa parte perché credevano in un cambiamento.

Alla corte della Barbieri, dunque, insieme agli artefici del disastro amministrativo crotonese, si sono aggiunti Tesoriere e ora Piero Aiello, con il fido scudiero Capocasale: un inciucio di dimensioni colossali.



Mentre la Barbieri raccoglie l'endorsement di questi personaggi, Ugo Pugliese riceve quello del popolo crotonese, stanco oramai di essere trattato come un gregge.



Crotone - conlclude Pugliese - saprà ribellarsi e saprà cambiare ed è ormai evidente a tutti che l'unico reale cambiamento in campo è quello di Ugo Pugliese”.