Per lettera la deputata M5s Dalila Nesci ha chiesto al governatore della Calabria, Mario Oliverio, di far accorciare la durata del rapporto tra Regione e Kpmg, revisore dei conti per il rientro dal debito sanitario, anche per consentire a giovani contabili calabresi di lavorare nello specifico ambito sanitario

Tutti gli articoli di Note stampa

PHOTO