«È illegittima anche la nomina di Domenico Pingitore, che la giunta regionale della Calabria, di centrosinistra, ha incaricato della direzione dell’azienda ospedaliera di Catanzaro»

«È illegittima anche la nomina di Domenico Pingitore, che la giunta regionale della Calabria, di centrosinistra, ha incaricato della direzione dell’azienda ospedaliera di Catanzaro». Lo dichiara la deputata M5s Dalila Nesci, che aggiunge: «Pingitore, infatti, seppure per pochissimo, è stato un assessore della giunta comunale di Catanzaro, di centrodestra, guidata da Sergio Abramo. Aumentano dunque gli abusi della giunta Oliverio riguardo all’organizzazione della sanità regionale. Come abbiamo già fatto per le nomine di Gioffrè e Carpentieri, denunceremo al ministro Madia l’ennesima forzatura di Oliverio e compagni, ai quali chiediamo di revocare immediatamente tutti gli incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti».

Nesci conclude: «Tutta la storia delle ultime nomine di questo genere conferma gli interessi e il trasversalismo che gravitano attorno alla sanità. In nome dell’affarismo destra e sinistra si ritrovano riunite nella distribuzione del potere. Anche riguardo al caso Pingitore porteremo avanti la nostra battaglia di legalità in tutte le sedi istituzionali».