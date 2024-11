Dopo Berlino, il made in Calabria si è spostato a Parigi. Nella capitale francese è in corso di svolgimento Vinexpo/Wine Paris, manifestazione che si concluderà mercoledì 14 febbraio e vede la partecipazione di numerose aziende calabresi, grazie al sostegno ed al lavoro dell’assessorato regionale alle Politiche agricole e dell’Arsac.

Vinexpo/Wine Paris è una delle kermesse più importanti del settore enologico europeo grazie alla presenza di circa 4.000 aziende, provenienti da 50 paesi. Una manifestazione che apre in qualche modo gli appuntamenti fieristici del comparto, alla quale seguiranno Prowein, in programma a Dusseldorf dal 10 al 12 marzo, ed il Vinitaly di Verona, dal 14 al 17 aprile.

Quella parigina non può che essere considerata una nuova occasione per le aziende calabresi che avranno la possibilità di promuovere i propri prodottiin un contesto internazionale. In Francia, per i visitatori e per gli operatori del settore, la possibilità di degustare i vini calabresi di qualità prodotti dai numerosi vitigni autoctoni. Non mancheranno, poi, momenti di approfondimento e di confronto sui temi di stringente attualità del mondo agricolo ed agroalimentare, oltre che del settore vitivinicolo.

Come sempre, l’area dedicata alla Calabria sarà un’area animata da incontri, ma anche da degustazioni di vini e prodotti tipici, abbinamenti curati ed apprezzati dai buyers e dagli operatori del settore.