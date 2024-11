I consiglieri regionali di Iric e il già candidato si dicono pronti a dare il proprio contributo per un nuovo sodalizio: «Nei prossimi giorni chiederemo un incontro al commissario del Partito Democratico»

«Abbiamo condotto questi mesi con spirito costruttivo e interpretando il sentimento dei tanti Calabresi che hanno riposto in noi fiducia e speranza. La nostra esperienza politica, a sostegno del candidato presidente del centro sinistra, è stata improntata nella richiesta di rinnovamento della classe dirigente. Il dott. Consoli ha inoltre realizzato una proposta più incisiva fondando umanesimo sociale, un movimento ben radicato in provincia di Catanzaro. Oggi ci attende una nuova fase». Così in una nota i consiglieri regionali di Iric Graziano Di Natale e Marcello Anastasi e il già candidato al Consiglio regionale Domenico Consoli.

«Una fase - spiegano - in cui occorre, con maggior forza, dare impulso propositivo alla costruzione di un’alleanza credibile, il cui punto di unione deve essere necessariamente praticare realmente il rinnovamento che i Calabresi ci chiedono e si attendono. Per tale motivo abbiamo deciso di unire le nostre esperienze per dare un contributo alla formazione della nuova coalizione. Nei prossimi giorni - è la conclusione - chiederemo un incontro al commissario del Partito Democratico al fine di stabilire, insieme, la strada da percorrere ed esporre le nostre idee».