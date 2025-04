«I dati definitivi riguardanti l’appena conclusa competizione per la elezione delle Rsu dicono, in modo chiaro e netto, che, grazie ai suffragi avuti dai lavoratori, la Confsal-Unsa è il primo sindacato delle Agenzie Fiscali, Entrate e Adm, nella regione Calabria». A sottolinearlo in una nota è il coordinatore regionale del sindacato, Francesco Toscano, che parla di «più che positivi risultati ottenuti e, in alcune realtà, addirittura eccezionali». «Spiccano, infatti – aggiunge - la realtà della Dp di Vibo Valentia dove la Confsal-Unsa ottiene 55 voti su 63 votanti, aggiudicandosi, nella eletta Rsu, 4 seggi su 5 e una percentuale pari al 87,30%! La realtà della Dp di Reggio Calabria dove la Confsal-Unsa ottiene 118 voti su 208 votanti, aggiudicandosi, nella eletta Rsu, 6 seggi su 10 e una percentuale pari al 56,73%! Buoni risultati, nonostante le diverse difficoltà nei vari contesti, si sono ottenuti negli altri ambiti territoriali delle Entrate come Cosenza, Catanzaro, Crotone. Più che buono il risultato ottenuto all’Ufficio delle Dogane di Catanzaro, dove la Confsal-Unsa ottiene 30 voti su 60 votanti, confermando, nella eletta Rsu, 2 seggi su 5 e una percentuale pari al 50,00%.

E ancora, Toscano snocciola i dati: «Nelle Agenzie Fiscali, Entrate e Adm, della regione Calabria i risultati, su 1013 votanti, sono i seguenti: Confsal-Unsa 428 voti, al 42,25%, CGIL FP 58 voti, al 5,73%, CISL FP 120 voti, al 11,85%, UIL PA 231 voti, al 22,80%, FLP 119 voti, al 11,75%, USB 41 voti, al 4,05%, CONFINTESA 6 voti, al 0,59%, nr. 5 schede bianche, nr. 5 schede nulle.

Nel dettaglio poi delle due Agenzie i risultati sono i seguenti:

Agenzia entrate: su 774 votanti, Confsal-Unsa 351 voti, al 45,35%, CGIL FP 37 voti, al 4,78%, CISL FP 86 voti, al 11,11%, UIL PA 155 voti, al 20,03%, FLP 112 voti, al 14,47%, USB 18 voti, al 2,33%, CONFINTESA 6 voti, al 0,78%, nr. 5 schede bianche, nr. 4 schede nulle.

Agenzia Adm: su 239 votanti, Confsal-Unsa 77 voti, al 32,22%, CGIL FP 21 voti, al 8,79%, CISL FP 34 voti, al 14,23%, UIL PA 76 voti, al 31,80%, FLP 7 voti, al 2,93%, USB 23 voti, al 9,62%, CONFINTESA 0 voti, nr. 1 scheda nulla».

Secondo Toscano, questi dati evidenziano «il distacco netto che la Confsal-Unsa ha dato alle altre organizzazioni sindacali, sia all’Agenzia delle Entrate e sia all’Agenzia Adm, in termini di consensi ottenuti che, complessivamente, vuol dire: +370 voti alla CGIL FP, +308 voti alla CISL FP, +197 voti alla UIL PA, +309 voti alla FLP, +387 voti alla USB, +422 voti a CONFINTESA. I lavoratori hanno capito e premiato il modo di fare sindacato della Confsal-Unsa, un sindacato libero, autonomo e indipendente in qualunque contesto, nazionale e/o territoriale, in grado di stipulare accordi che portano risultati concreti per tutti, esercitando appieno il proprio mandato e non basandosi sul disfattismo e sulla rabbia dei lavoratori, rispondendo alle loro istanze, vedi, ad esempio, quella dei lavoratori dell’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro con la proclamazione dello stato di agitazione in atto. Il risultato eccezionale ottenuto ci impone, sin d'ora, una ulteriore dedizione nell'attività sindacale, difendere i diritti, raggiungere mete migliorative nelle realtà dei vari uffici. Ci impone maggiore impegno e passione, qualità che abbiamo sempre avuto come OS, e che continueremo sempre ad avere, insieme alla disponibilità nei confronti di tutti, per costruire un futuro migliore. Un ringraziamento – conclude - va espresso a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, ai dirigenti sindacali, ai candidati, agli elettori e a coloro che si sono impegnati per l’organizzazione di queste elezioni».