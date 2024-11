In una nota i parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle chiedono ai «ministri Gualtieri e Speranza di procedere al più presto alla nomina di una nuova Struttura commissariale per la grave situazione in cui versa la sanità Calabrese. Nonostante i nostri appelli all’attuale Struttura commissariale e alla Regione a tenere sotto controllo la situazione epidemiologica – fanno presente - la Calabria oggi è zona rossa. Tante sono le carenze strutturali del nostro sistema sanitario regionale gravato da anni di scelte amministrative sbagliate e di commissariamento di ogni colore politico».

Il decreto Calabria

Le dichiarazioni dei pentastellati arrivano in concomitanza con l’ufficialità delle dimissioni del commissario Cotticelli: «Ricordiamo – evidenziano nel comunicato - che l’entrata in vigore del nuovo decreto Calabria prevede che la nuova Struttura commissariale sia il soggetto attuatore per l’emergenza Covid 19 e prevede risorse per ripianare il disavanzo sanitario che oggi ammonta a 160 milioni di euro. In questo modo si potrà fare chiarezza sulla catena di comando emergenziale e finiranno finalmente i rimpalli di responsabilità con la Regione che nega le sue. Il Governo ha il dovere, per il bene dei cittadini calabresi, di garantire il diritto alla Salute nella nostra Regione attraverso interventi rapidi in questa fase di emergenza».

L’aumento dei contagi

Attualmente «l’indice dei contagi in Calabria – illustrano i 5s - rimane molto alto e continua a preoccupare. È per questo auspicabile la collaborazione di tutti, anche per reperire nuovi spazi da attrezzare per accogliere i pazienti. Dobbiamo agire in fretta e su tutti i fronti possibili per affrontare uno scenario che purtroppo avevamo previsto e per il quale la sanità calabrese non è riuscita ad adeguarsi in tempo».