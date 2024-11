L'ennesima intimidazione subita dai ragazzi della cooperativa Valle del Marro "Libera Terra", che gestisce un uliveto a Castellace di Oppido Mamertina, non può essere assolutamente sottovalutata

Gli ulivi tagliati a colpi di accetta su di un terreno confiscato alla 'ndrangheta rappresentano un chiaro messaggio: la criminalità non vuole il riuso sociale dei beni confiscati.

È il modo con il quale le organizzazioni criminali vogliono, con la consueta arroganza e violenza, affermare la loro concezione proprietaria del territorio.

Ci rincuora sapere che questi ragazzi non molleranno.

Sta a noi ed alle istituzioni tutte non lasciarli soli. Esprimo, perciò, tutta la mia solidarietà.