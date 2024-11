La responsabile Anticorruzione della Regione Calabria in corsa alle prossime elezioni: «Ho incontrato tanta, tantissima gente in queste settimane. Un bagno di verità e di popolo»

«Ho incontrato tanta, tantissima gente in queste settimane. Un bagno di verità e di popolo che mi inorgoglisce ma che non mi sorprende. Conosco il verbo e la rabbia di chi rispetta le regole ma sta dietro una porta aspettando una carta che gli spetta. Spesso e volentieri dietro la porta della Regione Calabria. Conosco la frustrazione di chi col petto in fuori crede nelle regole del gioco. Sono con loro. Siamo con loro. Fratelli d'Italia è con loro. Giorgia Meloni è con loro. A fianco di chi sta in silenzio e rema. Lavora. Per la propria azienda, per la propria famiglia, per tutte e due». Così in una nota Ersilia Amatruda, responsabile Anticorruzione della Regione candidata alle prossime Europee con la lista di Fratelli d'Italia.

Per Amatruda «una esperienza straordinaria stare dalla parte della gente della mia terra nel nome di Fratelli d'Italia e nel nome di Giorgia Meloni. L'Europa è anche, soprattutto, questo. L'Europa di tutti, anche dei calabresi che in silenzio fanno la loro parte a fianco dei doveri desiderando rintracciare diritti e protezioni. Se non è questo l'Europa non è».