«Si aggiunge una nuova e innovativa associazione di categoria a Reggio Calabria , a favore del lavoro, della tutela e dello sviluppo della piccola media impresa. Ieri al museo del Bergamotto, infatti, si è svolta l’assemblea costituente della sede provinciale di FenImprese Reggio Calabria, realtà attiva nella rappresentanza aziendale e sindacale con 20mila imprese aderenti in tutta Italia. Il presidente eletto per acclamazione è il professionista Isidoro Alampi». È quanto si può leggere in una nota diffusa dall'associazione datoriale nazionale Fenimprese.

«Alla giornata al museo sono arrivati gli auguri e i saluti molto importanti da parte dell’On. Giuseppe Gelardi, l’Assessore comunale Giovanni Latella, Antonino Tramontana Presidente della camera di commercio, Flaviana Tuzzo Presidente dei consulenti del lavoro di Reggio Calabria, Angela Daniela Musolino vice Presidente ordine dei farmacisti, un saluto anche dai massimi vertici dell’ordine dei commercialisti. Inoltre - continua la nota - si è discusso intorno ai temi che riguardano la nuova associazione di rappresentanza, le proposte da fare al governo e dei nuovi servizi, introdotti dalla Dirigenza Nazionale presente con Simone Razionale (Coordinatore Nazionale), Andrea Esposito (Direttore Nazionale), Luca Vincenzo Mancuso (Presidente nazionale)».

«Il neo presidente ha preso la parola per illustrare il suo programma di FenImprese: "La nostra associazione segue numerosi comparti e offre alle imprese associate, che andiamo a trovare senza attendere che loro vengano da noi a perdere tempo per parlare con i funzionari come accade in genere nelle associazioni, numerosi servizi. Ci occupiamo infatti di sicurezza sul lavoro e formazione professionale, medicina del lavoro, credito alle imprese, politiche e welfare aziendali, finanza agevolata, certificazioni Iso, consulenze legali e fiscali, aggiornamento sulle tante normative di settore, la formazione dei dirigenti, i servizi web e lavoriamo per aumentare il tesseramento”».