"Complimenti e auguri a Roberto Occhiuto per l'elezione a Vice Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati!". Lo dichiarano in una nota i ragazzi del Movimento giovanile calabrese di Forza Italia, che aggiungono: "Come dimostrano vicende anche molto recenti, la Commissione svolge un ruolo delicatissimo nel gestire il recepimento della normativa europea e siamo certi che Occhiuto darà il suo contributo per difendere gli interessi del Mezzogiorno, troppo spesso vittima di leggi e regolamenti pensati per economie e realtà sociali molto diverse dalla nostra. Per questo gli auguriamo buon lavoro!"

Coordinamento Forza Italia Giovani Calabria