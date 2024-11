Futsal Corporate League, Omnia Energia, tra le 9 squadre rappresentative di sette società calabresi sta guadagnando posizioni nel campionato di calcio a 5 che si sta disputando al Parco Collodi di Castrolibero. Con la vittoria sulla I&I – Ragnarok, con 15 reti a 3, è quinta, a pari punti (9) con la quarta in classifica.

«Iniziative come queste - sottolinea l’amministratore delegato Vincenzo D’Agostino complimentandosi con i giocatori per i risultati - possono sembrare meri momenti di svago e di distacco dagli impegni lavorativi quotidiani, ma sono molto di più: oltre a consolidare i legami, rappresentano una forma di affermazione del grande lavoro di squadra sotteso alla visione aziendale di Omnia Energia».

«Ecco perché – aggiunge – non solo seguiamo come fosse la nostra squadra del cuore ogni partita, ma queste diventano occasione per alimentare il senso di appartenenza ed adesione ad un progetto che non è soltanto imprenditoriale, ma di valorizzazione delle risorse umane».

Organizzato dal comitato U.S. A.C.L.I. di Cosenza, il Futsal Corporate League vede coinvolte 9 squadre (9 società dell’Hinterland cosentino), tra le quali Omnia Energia, NTT data, NO.DO SD, Hypro SRL. Si articola su un girone unico all’italiana (per campionato), con gare di andata e ritorno.