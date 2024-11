Il gruppo IGreco pronto ad assumere medici e infermieri ucraini che arriveranno in Italia. È quanto fanno sapere Giancarlo e Tommaso Greco, de iGreco Ospedali Riuniti, dopo l’incontro di ieri, mercoledì 23, a Roma, sottolineando che oltre alla possibilità di lavorare in una delle sedi operative, ai professionisti sanitari ucraini il Gruppo offrirà anche l’alloggio.

«Aderendo allo spirito e alla mission sottesa al decreto legge del governo Draghi – si legge nella nota - nell’ambito delle Misure urgenti per l’Ucraina che prevede la deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini, nel solco della responsabilità sociale che da sempre caratterizza il Gruppo, questo piccolo gesto vuole essere un contributo di solidarietà per quanti fuggono dai territori devastati dalla guerra».

«Secondo il decreto legge – conclude il comunicato del gruppo IGreco - le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa. Sarà cura delle stesse strutture, comunicare alla Regione e agli enti preposti i nominativi dei professionisti reclutati».