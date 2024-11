Il consorzio: «Per via del cambiamento climatico, eventi come questi fanno riflettere sulla necessità di proteggere le produzioni, nessuna esclusa»

L’ondata di maltempo abbattutasi sulla Calabria ha fatto registrare numerosi danni al settore agricolo. «Ad essere maggiormente colpite – rende noto il consorzio Condifesa - alcune aziende olivicole del preaspromontano nella provincia di Reggio Calabria, in particolare i comuni di Oppido Mamertina, Palmi, Santa Cristina d’Aspromonte, Cosoleto»

«Conseguenza del cambiamento climatico, eventi come questi - si fa rilevare - fanno riflettere sulla necessità di proteggere le produzioni, nessuna esclusa». Per Paolo Sessa, responsabile di Condifesa Calabria, «ormai tutti i nostri prodotti, olive comprese, sono soggetti a grandine e venti forti, destinati ad essere sempre più frequenti: assicurarsi è necessario. Tra le aziende colpite, quelle assicurate con Condifesa - annuncia - saranno risarcite dei danni subiti grazie ad uno strumento, quello delle polizze assicurative, che solo nel 2021 ha contribuito a sostenere le aziende agricole calabresi per 1,45 milioni di euro. Sabato i danni sono stati ingenti, con eventi di questa portata lo sono spesso: il maltempo non arriva in punta di piedi. Alcune aziende della zona, quelle assicurate con il nostro Consorzio, ci hanno inviato subito le loro segnalazioni e grazie alla polizza attivata potranno essere risarcite dei danni subiti. Il nostro pensiero va a quelle imprese che oggi ancora non sono assicurate e dovranno farsi carico dei costi».