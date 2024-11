Come sono cambiate le rotte del futuro? Competenze digitali, e-learning, smart-working. Di questo si discuterà venerdì , 18 dicembre, presso la sede dell’associazione 360 FORMA in Via Louis Braille n. 7 a Rende (CS), alle ore 15.30, nel corso del quale verrà presentato il libro “Il mondo del lavoro prima e dopo il Coronavirus” scritto da Domenico Madeo ed edito dalla casa editrice Rossini Editore.

All’incontro saranno presenti l’autore che, in qualità di docente, formatore, business developer ed esperto in tecniche digitali, esporrà i tratti essenziali della sua esperienza,delle strategie e delle soluzioni innovative adottate dalla sua azienda; Raffaele Costabile, editore e titolare della casa editrice Rossini Editore; Samuela Guidi, presidente 360 Forma e Alessandro Zanfino, presidente dell’A.N.P., Associazione Nazionale Professionisti.

Il libro nasce dall’esperienza, frutto del lavoro intenso di questi anni, ma è soprattutto uno strumento per leggere il futuro, adattando la formazione, l’orientamento e il mercato del lavoro alle nuove esigenze post-pandemiche e di crisi economica mondiale.