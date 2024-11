Il 18 dicembre a Rende, nei i locali dell’associazione culturale e di formazione 360 Forma, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione del libro “Il mondo del lavoro prima e dopo il Coronavirus” scritto dall’ingegnere Domenico Madeo, edito dalla Casa Editrice Rossini Editore.

All’incontro hanno partecipato l’autore, Domenico Madeo, che in qualità di docente, formatore, business developer, esperto in tecniche digitali, ha esposto i tratti essenziali del libro e analizzato la sua esperienza, le strategie aziendali utilizzate e le soluzioni innovative adottate dalla sua azienda; l’avvocato Raffaele Costabile, editore e direttore della Casa Editrice Rossini Editore, che ha espresso massima soddisfazione per la pubblicazione del libro e per la qualità degli argomenti trattati; la dottoressa Samuela Guidi, presidente dell’associazione 360 Forma, che ha ospitato l’evento ed ha sottolineato che i valori espressi nel libro sono esattamente quelli condivisi dall’Associazione, perché hanno ispirato tutta l’attività lavorativa dei dirigenti e dei collaboratori; infine è intervenuto l’avvocato Alessandro Zanfino, presidente dell’Associazione Nazionale Professionisti, il quale ha affermato che il componimento di Madeo ha una forte valenza “solidaristica” sia per il messaggio di condivisione, di collaborazione e, in fondo, di “sollievo sociale” che porta in sè, sia perché tutti i proventi della vendita del libro saranno interamente devoluti all’Associazione di volontariato “La Terra di Piero”.

«Dalla conferenza stampa - si legge in una nota - è emerso che il libro nasce dall’esperienza, frutto del lavoro intenso di questi anni, ma è soprattutto uno strumento per leggere il futuro, adattando la formazione professionale e il mercato del lavoro alle nuove esigenze post-pandemiche e di crisi economica mondiale.

Il libro non ha la presunzione di risolvere problemi strutturali e atavici, ma ha la pretesa, perché misurata ogni giorno sul “campo”, di dare suggerimenti e proposte per accogliere le sfide del futuro con maggiore professionalità e competenza.

Dalla lettura del libro, che è acquistabile on-line ed in tutte le maggiori librerie, ognuno potrà trarre consigli, suggerimenti e idee per orientarsi nel mondo della formazione e del lavoro in un mercato sempre più globalizzato e dinamico».