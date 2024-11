Il governatore ha espresso apprezzamento per il lavoro portato avanti dal Comune e dall'amministratore unico per il recupero di un bene naturale e culturale, «d'importanza cruciale per lo sviluppo dell'intera Calabria»

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha visitato oggi le Terme di Galatro, esplorando non solo l'antica struttura termale ma anche le recenti ristrutturazioni delle vecchie terme, insieme al suggestivo percorso naturalistico circondato da ruscelli limpidi, cascate e boschi rigogliosi. Durante la visita - riporta una nota -, il Occhiuto ha elogiato il lavoro svolto dal Comune di Galatro e dall’amministratore unico delle Terme nel recupero di queste preziose risorse naturali e culturali, sottolineando l'importanza strategica delle Terme di Galatro come patrimonio da valorizzare per il benessere della comunità locale e per stimolare il turismo nella regione.

«Il mio impegno a sostegno del termalismo calabrese è forte e tangibile», ha affermato il presidente Occhiuto. «Le Terme di Galatro rappresentano un patrimonio di inestimabile valore che merita di essere preservato e valorizzato per il bene di tutta la Calabria». L'amministratore unico, Mimmo Lione, ha ringraziato il presidente Occhiuto per «il suo sostegno al termalismo calabrese, riconoscendo l'importanza cruciale di questo settore per lo sviluppo economico e turistico della regione».

Il sindaco di Galatro, Pino Sorbara, ha espresso gratitudine per la visita del presidente Occhiuto e ha sottolineato l'importanza di un impegno continuo per il rilancio delle Terme di Galatro, auspicando investimenti mirati per sfruttarne appieno il potenziale. «La visita del presidente Occhiuto alle Terme di Galatro - conclude la nota - testimonia l'attenzione prioritaria della Regione Calabria nel promuovere lo sviluppo sostenibile del termalismo e del turismo nella regione, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e creare nuove opportunità di crescita economica».